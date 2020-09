Prima Roma: più assenti che presenti

Ancora in stand-by, infine, la vicenda Dzeko-Milik-Cengiz Under. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo economico con il Napoli. Ora tutto ruota intorno al bosniaco e al polacco. Su Milik e su Meret, che continua a piacere a Trigoria, si è espresso il d.s. napoletano Giuntoli: “Meret ha tre anni di contratto ed è molto contento di stare a Napoli, dove può fare quello step che ancora gli manca per diventare un campione. Questo mercato è difficile ma noi abbiamo tanti giocatori con un valore importante come Milik, che nonostante la scadenza nel 2021 mantiene un grande valore”.