Prima per biglietti venduti: pronti gli abbonamenti

Si può chiamare effetto Mourinho. È quello che ha colpito i tifosi della Roma, tornati a riempire lo stadio, nei limiti consentiti, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. In attesa dell’ampliamento della capienza al 75%, motivo per cui a Trigoria stanno pensando al lancio della campagna abbonamenti fino al termine della stagione, con 117.800 biglietti venduti per le sole gare di serie A l’Olimpico è lo stadio che in Italia ha registrato la maggior percentuale di riempimento, con oltre il 90%, e una media spettatori di 29.450 persone. Ad eccezione del settore ospiti, che contro l’Empoli è stato riempito dai romanisti, la Roma ha venduto il 97,3% dei tagliandi a disposizione; esaurita pure l’area dedicata ai partner commerciali.