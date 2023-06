Pranzo tra Mou e Tiago Pinto, Scamacca e Morata nel menù

Tra i vari incontri di mercato che Tiago Pinto ha dovuto sostenere a Londra, c'è stato il pranzo con il tecnico José Mourinho, primo tassello per la Roma della prossima stagione, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il tecnico portoghese, dopo l'incontro con il presidente dell'Al-Ahli, ha parlato con il gm dei prossimi acquisti e possibili cessioni, ma probabilmente anche del proprio futuro visto il contratto in scadenza il prossimo anno. L'urgenza però in questo momento è legata al mercato e al raggiungimento di quei 30 milioni di plusvalenze per rispettare il settlement agreement trovato con la Uefa. Quest'obiettivo si potrebbe raggiungere con Ibanez, che piace al Tottenham, e Kluivert, su di lui il Bournemouth. In entrata il tema più caldo è il centravanti, dopo l'infortunio di Abraham e la sua mancata cessione in Premier. L'idea Scamacca in prestito è la più gradita, con la volontà forte del giocatore di tornare in giallorosso dopo i trascorsi nel settore giovanile. Gli inglesi dal canto loro preferirebbero una garanzia di riscatto, con una possibile soluzione legata al raggiungimento della prossima Champions League. Il secondo piano porta ad Alvaro Morata, reduce da un rinnovo con l'Atletico Madrid con una clausola rescissoria abbordabile di 10 milioni.