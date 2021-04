Poter ritornare a sognare è la cosa più bella

In una delle annate meno entusiasmanti per il calcio italiano, in un contorno mediocre, in cui (tolta forse l’Atalanta) nessuna delle squadre che si battono per i posti Champions entusiasma né per il gioco, né per il ruolino di marcia, né per i giocatori, la Roma ha inaspettatamente un’occasione straordinaria. Manca un passo, scrive Paola Di Caro sul “Corriere della Sera”, non scontato ma decisamente alla portata dopo un’andata rocambolesca, per approdare alle semifinali di una coppa europea. Che non è un traguardo storico in sé, ma lo è sicuramente per una Roma che ha bisogno di tornare a credere nelle proprie forze. Non ha la forza di competere per lo scudetto ma di essere nel gruppo di chi si giocherà l’Europa dei top sì. Difficile paragonare l’eventuale approdo alle semifinali contro il Manchester United a quello contro il Liverpool nello stesso turno di Champions dopo aver eliminato il Barcellona. Altri tempi e ambizioni, altri livelli e giocatori, nostri e degli avversari. Ma per una società che si è appena affacciata al calcio italiano, guadagnarsi una grande vetrina sarebbe davvero un bel successo. Ma un punto di partenza, non di arrivo. Questa è la cosa più bella: poter tornare a sognare.