Porto-Roma: passato, presente e futuro di Mourinho e Zaniolo

Banco di prova importante per i giallorossi in vista della prossima stagione

La Roma alza l’asticella in amichevole sfidando il Porto questa sera alle ore 21. Sarà un banco di prova importante in vista della prossima stagione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera. La Roma non ha una buona tradizione contro i Dragoes visto che è uscita con le ossa rotte dagli ultimi due confronti: il preliminare di Champions League nel 2016 e gli ottavi di Champions League del 2019 con arbitraggio molto casalingo. E’ una sfida importante per tutti, ma di più per Mourinho e Zaniolo. La storia di José col Porto è scritta su pagine d’oro. Zaniolo, invece, ha legato ai portoghesi la sua notte magica in campo europeo. Era il 12 febbraio in Champions League quando realizzò la doppietta che ha fatto conoscere il suo talento a tutta l’Europa. Sarà interessante vedere anche se Mourinho cambierà il minutaggio dei giocatori. Fino ad ora durante l’intervallo ha sempre cambiato l’intero 11.