Pochi biglietti per il tutto esaurito. Promozione dedicata agli studenti

Esauriti da giorni i circa 10 mila biglietti dedicati ai tifosi romanisti per il derby di domenica pomeriggio, in casa della Lazio

Sono circa un migliaio i biglietti rimasti a disposizione dei tifosi romanisti per il match di questa sera (ore 20.45, arbitra Rapuano, in tv su Dazn) contro l’Udinese, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ancora una volta, quindi, sarà un Olimpico al limite della capienza consentita: sono oltre 28 mila i tagliandi venduti, esauriti Curva Sud, Distinti Sud, Distinti Nord Est e Tribuna Tevere, c’è disponibilità solo in Monte Mario Nord e in Curva Nord, settore in cui gli studenti possono usufruire di una promozione dedicata. Esauriti da giorni i circa 10 mila biglietti dedicati ai tifosi romanisti per il derby di domenica pomeriggio, in casa della Lazio. Ieri alle 12 è partita la vendita riservata agli abbonati dei tagliandi per Roma-Empoli, che si giocherà domenica 3 ottobre alle 18.