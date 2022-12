Playoff col Salisburgo, già venduti 60mila biglietti

Da ieri in vendita anche i 4.300 disponibili per il settore ospiti del Meazza per il match contro il Milan che si giocherà l’8 gennaio

Quasi 60 mila già venduti per il match di playoff di Europa League col Salisburgo (23 febbraio) si va verso il tutto esaurito anche per la gara col Bologna del 4 gennaio, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. In vendita da ieri (al prezzo di 30 euro, necessaria l’As Roma card) anche i 4.300 disponibili per il settore ospiti del Meazza per il match contro il Milan che si giocherà l’8 gennaio.