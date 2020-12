Più punti all’Olimpico imbattuto

Solo due squadre hanno ancora il campo imbattuto: il Milan capolista e la Roma, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera. Ma in casa i giallorossi hanno fatto più punti di tutti, 17 in 7 partite; l’Inter ne ha conquistati 16, il Milan 15.

La Roma ha chiuso una stagione con il campo inviolato per 4 volte: nel 1980-81 e nel 1983-84 (a 16 squadre), poi nel 2000-01 e nel 2001-02 (a 18). In un campionato a 20 (o 21) squadre non c’è mai riuscita, subendo sempre almeno un ko.

L’attuale media-punti casalinga di 2,42 sarebbe nella top ten della storia giallorossa, esattamente al 10° posto. Considerando i risultati a fine stagione il record risale a 90 anni fa: nel 1930- 31 – calcolando gli attuali 3 punti per vittoria – la media fu di 2,70 con 15 vittorie, un pari (1-1 nel derby) e un ko (1-2 col Milan). Era il campionato del 5-0 di Testaccio contro la Juventus, che vinse lo scudetto a +4 sulla Roma.