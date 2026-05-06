Pisilli “trattenuto” in rosa a gennaio. Sulla cessione c’era l’ok di Gasperini

"Da dicembre in poi si parlava che Pisilli dovesse andare via. Per fortuna sono riuscito a trattenerlo": cosi ha parlato Gian Piero Gasperini dopo la partita con la Fiorentina, match nel quale il centrocampista è stato uno dei migliori in campo. In realta dell'addio del numero 61 si era cominciato a parlare ancora prima, per via dell'utilizzo praticamente nullo da parte dell'allenatore: in campionato solo quattro presenze fino alla fine del 2025, la più lunga delle quali da 25 minuti. E la cessione, ad onor del vero, aveva avuto l'ok di Gasperini, scrive Il Corriere della Sera. Il Genoa si era interessato, l'affare si sarebbe dovuto fare a fine sessione invernale dopo il rientro di El Aynaoui dalla Coppa d'Africa.