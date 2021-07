Pinto promette: “A fine mercato una Roma degna di Mourinho”

Il g.m.: "Con Josè abbiamo fatto insieme un’analisi della squadra, sappiamo tutti quello di cui abbiamo bisogno"

Non vedeva l’ora di scappare dalla conferenza stampa di presentazione, José Mourinho, perché voleva correre a Trigoria a dirigere il suo primo vero allenamento da tecnico della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. "È importante conoscere il gruppo – le parole del portoghese -, ci sono dei principi fondamentali e non negoziabili. Fin dal primo giorno voglio che i giocatori capiscano come lavoriamo noi ed è molto semplice: tutto quello che non è al 100% non sta bene".