Pinto: “Frattesi? No, io voglio vendere”

“Frattesi? No, io voglio solo vendere”. Se l’è cavata con una battuta, Tiago Pinto , uscendo dall’incontro con l’a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali , accompagnato del d.s. neroverde Giovanni Rossi, in un ristorante di Milano, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Dopo la trattativa, mai decollata, dello scorso anno, per il centrocampista cresciuto nel vivaio della Roma, ieri si sono riallacciati dei fili interrotti. Carnevali, che due giorni fa ha incontrato anche la Juventus, ha ribadito che per Frattesi – su cui c’è anche l’Inter – si parte da 30 milioni di euro.

Pinto però si fa forte di uno sconto del 30%, che corrisponde alla percentuale che spetterebbe alla Roma in caso di una cessione ad un altro club, e della presenza in rosa di alcuni giovani che piacciono non poco in Emilia. Uno di questi è senza dubbio Volpato, che la Roma valuta una decina di milioni. “Ne abbiamo discusso – ha ammesso Carnevali – però è ancora presto per trarre conclusioni”. Possibile che si sia parlato anche di Bove, su cui però la Roma punta molto e sta lavorando ad un prolungamento e adeguamento del contratto dopo il bel finale di stagione.