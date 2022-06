Pinto cerca un regista: Douglas Luiz resta in pole position per età

Il g.m. è alla ricerca di un’operazione “alla Abraham”: il profilo deve essere quello di un calciatore di prospettiva, relativamente giovane e che possa accrescere il suo valore di mercato nel caso la Roma decidesse di rivenderlo

Tiago Pinto è alla ricerca di un’operazione “alla Abraham”: non sarà quindi un problema investire una cifra importante, l’inglese è costato 45 milioni , ma il profilo deve essere quello di un calciatore di prospettiva, relativamente giovane e che possa accrescere il suo valore di mercato nel caso la Roma decidesse di rivenderlo. A questo identikit risponde ad esempio Douglas Luiz : il brasiliano dell’ Aston Villa ha il contratto in scadenza nel 2023, ha 24 anni, una buona esperienza e vuole cambiare aria. Il club inglese, che ha preso a parametro zero Kamara , vecchio pallino giallorosso, lo valuta 30/35 milioni .

Si è raffreddata la pista Matic, che piace a Mourinho ma per età e stipendio non rientra nei parametri della società, mentre sullo sfondo rimane lo svizzero Xhaka, tormentone della scorsa estate. Sempre caldo il nome di Maxime Lopez del Sassuolo, con cui i giallorossi hanno in ballo il 30% del futuro incasso sulla vendita di Frattesi. Da non scartare Yves Bissouma, venticinquenne maliano di scuola Lille, ma dal 2018 al Brighton mentre per la difesa torna di moda il nome di Zeki Celik, terzino destro turco del Lille, classe 1997.