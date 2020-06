“Piedone” davanti a Dzeko per media-gol

Il primo gol di testa, per tutti e due: Manfredini all’esordio col Cagliari in Coppa Italia, il 6 settembre 1959; Dzeko alla seconda partita in A, contro la Juve, il 30 agosto 2015. E ora sono alla pari al 5° posto all time con 104 reti, scrive Massimo Perrone sul Corriere della Sera.

Sono stati capocannonieri in A (Piedone 19 gol, 1962/63, Edin 29 nel 2016/17) e in Europa (l’argentino nella Coppa delle Fiere 1960/61, 12 reti, e ‘62/63, con 8 come il bosniaco nell’EL 2016/17), Manfredini anche nella Coppa Italia 1963/64 con 4 gol. Lui quel trofeo lo vinse, come la Coppa delle Fiere 1960/61, unico titolo in Europa per la Roma, mentre Dzeko è ancora a secco. In serie A è andato 3 volte sul podio, terzosecondo- terzo, mentre Manfredini non è mai arrivato più su del 5° posto e nel 1963/64 finì 12° a +2 sulla B, ma la media-gol dell’argentino è nettamente migliore: 104 gol in 164 partite, 0,63 a incontro, mentre Dzeko è a 0,49 perché ne ha giocati 212.