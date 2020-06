Petrachi sospeso: è guerra sul contratto

“L’AS Roma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di direttore sportivo con effetto immediato. L’allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, Ceo del club“. Tre righe di comunicato per anticipare, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera, la fine annunciata di un amore mai nato, quello tra la Roma e Gianluca Petrachi.

Una scelta che la società ha voluto fare anche per dare un segnale a squadra e tecnico, che negli ultimi tempi erano andati in contrasto con Petrachi a causa delle sue uscite poco felici e delle sue intromissioni nella sfera tecnica (come il blitz nello spogliatoio durante l’intervallo di Sassuolo-Eoma) e non solo.

Resta da capire se nel frattempo sarà retribuito, argomento non secondario visto che il suo contratto scade nel 2022 e ballano un paio di milioni di euro, cifra che la Roma di oggi non può permettersi di «regalare» a nessuno. La soluzione più probabile è che la società giallorossa sarà costretta a versare una ricca buonuscita per rescindere il contratto.

Eliminato Petrachi, almeno metaforicamente, la Roma sarà governata dal trio Fienga- Baldini-De Sanctis. Il primo è sempre più dirigente di riferimento per Pallotta e punto di riferimento per la squadra; il secondo è il suo consigliere personale e sta portando avanti operazioni di mercato soprattutto con l’Inghilterra, dove la Roma ha in ballo i riscatti di Smalling e Mkhitaryan; il terzo dovrà provare a fare quello che non è riuscito a Petrachi. In due concetti: creare un clima migliore a Trigoria e vendere qualche esubero.