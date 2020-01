Perez rompe con il Barça e si avvicina

“Nei prossimi giorni arriverà il sostituto di Zaniolo: deve essere un calciatore che giochi bene dentro il campo, veloce e capace di dare profondità”. Paulo Fonseca pensa al derby ma anche a come rinforzare la squadra. Molto avviata la trattativa con il Barcellona per l’esterno offensivo Carles Perez: classe ’98, mancino, cresciuto nella cantera, 10 presenze e un gol in Liga, una presenza in Champions e un gol contro l’Inter. Dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni, si discute sulla “recompra”. Perez piace anche al Betis e ad altre società, per questo Petrachi deve trovare in breve tempo l’accordo con il suo agente per evitare inserimenti in stile Malcolm, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. L’esterno ieri non era tra i convocati della gara che il Barcellona ha perso 2-0 a Valencia.