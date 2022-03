Per Pellegrini e Zaniolo pericolo giallo verso il derby

Sono diffidati e dovranno fare attenzione a non essere ammoniti

Due squalificati in campionato, Mkhitaryan e Kumbulla, e due, Mancini e Sergio Oliveira, nel ritorno di Conference di giovedì 17. Mourinho dovrà fare delle scelte obbligate domani a Udine e nella gara con il Vitesse, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri la squadra giallorossa si è allenata nel centro sportivo di Popendal, che è anche il quartier generale della nazionale olandese: oggi il bis prima della partenza per Udine. Contro i bianconeri si ripartirà dal 3-4-1-2: in difesa, al posto di Kumbulla, il titolare sarà Ibanez al fianco di Smalling e Mancini. Rispetto alla gara in Olanda cambieranno gli esterni: fuori Maitland-Niles e Vina, entrambi sostituiti alla fine del primo tempo, dentro Karsdorp e uno tra Zalewski, che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro l’Atalanta, ed El Shaarawy, che è entrato bene contro il Vitesse. A metà campo, senza lo squalificato Mkhitaryan, spazio a Sergio Oliveira, che non ci sarà nel ritorno di Conference. Al fianco del portoghese ci sarà Bryan Cristante, mentre Pellegrini giocherà alle spalle di Abraham e Zaniolo. Nicolò e il capitano sono diffidati e dovranno fare attenzione a non essere ammoniti: un cartellino giallo farebbe saltare loro il derby.