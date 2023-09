Per Lukaku e con Lukaku: la Roma vuole fare festa

L’allenamento di rifinitura di ieri, a Trigoria, è servito a sciogliere alcuni dei dubbi di José Mourinho. Il punto interrogativo più grande riguarda la Joya, che migliora ma non abbastanza per andare in campo. Diverso il discorso per Romelu Lukaku, che ieri si è allenato e ha cominciato a prendere confidenza con il gruppo. Non partirà titolare, ma Mou potrebbe mandarlo in campo a partita in corso, nel caso ce ne fosse bisogno. Molti i dubbi di formazione: chi tra Pellegrini, Aouar ed El Shaarawy giocherà in avanti al fianco di Belotti; chi giocherà in mezzo al campo tra Paredes e Bove e infine chi vincerà i ballottaggi sulle fasce tra Zalewski e Spinazzola (più lo stesso El Shaarawy) a sinistra e Kristensen, Karsdorp e Celik a destra.