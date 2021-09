Per il Sassuolo già venduti 10 mila biglietti

L'obiettivo è sfiorare ancora una volta quota 30 mila biglietti

Sono oltre 10mila i biglietti venduti per il match Roma-Sassuolo in fase di prelazione che si concluderà oggi alle ore 12. Come riportato su Il Corriere della Sera, dalle 12.15 sarà aperta la vendita libera, dedicata a tutti i non abbonati della stagione 2019-20: l’obiettivo è sfiorare ancora una volta quota 30 mila spettatori, cioè la capienza limite dello stadio Olimpico per le norme anti-Covid.