Quindicesimo posto in classifica con 13 punti, quindicesimo attacco del campionato con 14 gol in 14 partite. Sembrava che la vera emergenza da sanare con il mercato di gennaio fosse il terzino destro. Ghisolfi, invece, dovrà darsi da fare anche per regalare a Ranieri un attaccante capace di sostituire sia Dovbyk che Dybala: un terzo titolare, non una riserva. Due - scrive Luca Valdiserri su 'Il Corriere della Sera' - sono i nomi in testa alla lista per il ruolo di terzino destro, tutti e due con contratto in scadenza giugno 2025. Il primo è l'olandese Devyne Rensch, 21 anni, 10 presenze, 832 minuti e 1 gol in campionato con l’Ajax. Il secondo è una vecchia conoscenza di Claudio Ranieri: il capitano del Cagliari Gabriele Zappa. Più difficile, se non impossibile, arrivare a Enrico Delprato, capitano del Parma, 25 anni. Il miglior attaccante sul mercato, anche con la formula del prestito, è sicuramente Giacomo Raspadori, calato nelle gerarchie di Antonio Conte e teme per questo di perdere anche la Nazionale. In partenza a gennaio ci sono Zalewski (in scadenza, con il timore di perderlo a zero) ed Hermoso, attratto dalla corte del Real Madrid. Possibili cessioni in prestito per Dahl e Shomurodov.