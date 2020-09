Per Fonseca c’è solo Smalling. Under: prestito senza obbligo

“Smalling per me è una necessità, lo voglio qui“. Non ha usato giri di parole, Paulo Fonseca. Il tecnico ha ribadito quanto aveva detto alla vigilia del match, stavolta stando attento a non ripetere frasi che non sono state gradite a Trigoria. La trattativa prosegue, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”, con il calciatore che continua ad aspettare la Roma, nonostante gli interessamenti di altre squadre. Il tempo a disposizione, però, comincia ad essere poco e domenica all’Olimpico arriva la Juventus. Una partita che rischia di essere già uno spartiacque per Fonseca: dalla Spagna rimbalza la notizia di un sondaggio fatto dalla proprietà giallorossa con Massimiliano Allegri. Da ieri è ufficiale il passaggio del turco Cengiz Under al Leicester, in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.