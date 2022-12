Per arrivare a Lukic offerti Shomurodov o Kumbulla al Torino

Dopo l’arrivo di Solbakken, in uscita in attacco c’è anche Shomurodov scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera l’uzbeko piace alla Cremonese ma la sua priorità sarebbe il Torino, da dove potrebbe arrivare il centrocampista Lukic, vecchio pallino romanista e accostato ai giallorossi anche la scorsa estate. Per arrivare al regista serbo, Tiago Pinto potrebbe giocare anche la carta Kumbulla, cresciuto con Juric a Verona e che con Mourinho non trova spazio. Per quanto riguarda il centrocampo, il nome di Davide Frattesi resta di attualità. Nei giorni scorsi il centrocampi- sta ha confermato che il ritorno alla Roma è la sua priorità. La scorsa estate il suo passaggio in giallorosso è stato ad un passo, poi Pinto e Carnevali non sono riusciti a trovare un accordo sul prezzo del centrocampista, valutato oltre 30 milioni dalla società emiliana. Edoardo Bove a gennaio potrebbe finire in prestito al Lecce, la Roma ha annunciato sui propri profili social il rinnovo del contratto di Niccolò Pisilli, centrocampista classe 2004 della Primavera, fino al 2026.