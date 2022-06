Pellegrini, una festa speciale: con la Roma idillio senza fine

È lui, oggi, il calciatore più rappresentativo, quello che i ragazzini ammirano, quel nome sulla maglia che possono mettere senza il timore che l’anno seguente quel calciatore non sia più in giallorosso. È già successo con molti in passato – Nainggolan e Salah gli ultimi a cui i tifosi si erano affezionati non solo per meriti calcistici – non succederà con lui, che all’inizio della stagione ha giurato amore eterno alla squadra in cui è cresciuto e per cui fa il tifo.