Pellegrini si sdoppia. si allena da solo e visita i bimbi malati

Domenica contro l'Udinese dovrebbe essere l'occasione giusta per ritornare in campo

Stacanovista a Trigoria per tornare al più presto a giocare, cuore d’oro fuori perché essere il capitano della Roma è un ruolo assai più grande di quello che puoi fare da calciatore, scrive Luca Valdiserri su Il Corriere della SEra. Lorenzo Pellegrini sta vivendo un momento calcisticamente difficile, per colpa dei troppi infortuni. In stagione ha giocato soltanto 31 minuti in campionato e 11 in Europa League (un gol in ciascuna manifestazione) mentre un anno fa era a quota 1.206 minuti in Serie A dopo 12 giornate e 244 minuti in Europa League.

La prossima di campionato, domenica all’Olimpico contro l'Udinese (inizio alle 18), dovrebbe essere l'occasione giusta per ritornare in campo. Per questo, anche se i suoi compagni di squadra, riprenderanno gli allenamenti solo oggi, Pellegri

ni ha lavorato da solo a Trigoria nel giorno libero. Il suo ritorno consentirà a Mourinho di aumentare le rotazioni in un calendario pieno di partite e garantirà alla squadra il raccordo tra centrocampo e attacco che spesso è mancato, lasciando Dybala e Lukaku troppo isolati in avanti. Insieme al portiere della Roma femminile, la rumena Camila Ceasar, Pellegrini è stato anche il testimonial dell'ennesima iniziativa di solidarietà e impegno civile del club giallorosso, questa volta con destinataria l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

La Roma ha infatti contribuito con un generoso contributo al restyling del Pronto Soccorso Pediatrico. Come scritto dal sito ospedaliero "questa iniziativa, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti per l'Infanzia, non solo ha migliorato le strutture ma ha anche portato una nuova luce e gioia nei cuori dei nostri piccoli pazienti. La nuova ala, decorata con un incantevole tema di bosco fatato, è stata progettata per ridurre lo stress e l'ansia dei bambini durante la loro permanenza". Opera dello street artist Lucamaleonte.

