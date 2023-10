Pellegrini salta il Cagliari: lesione muscolare, stop da valutare

La Roma partirà per Cagliari senza il suo capitano. Lorenzo Pellegrini, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, salterà l’ultima gara di campionato prima della sosta e le partite della Nazionale. L'ecografia fatta nella serata di giovedì, dopo il match contro il Servette ha evidenziato una lesione, tra l’altro in un punto della gamba destra in cui era presente una vecchia cicatrice. Per questo motivo, nei prossimi giorni, Pellegrini si sottoporrà anche ad una risonanza magnetica, ma senza troppa fretta, visto che c'è la sosta del campionato.