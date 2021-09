Pellegrini, pronto il rinnovo per dimenticare il derby delle amarezze

Ieri è stata una giornata importante perché il g.m. Tiago Pinto ha incontrato per l’ennesima volta il procuratore del capitano romanista

Per la fumata bianca manca ancora qualche dettaglio, ma la Roma e Lorenzo Pellegrini sono vicinissimi al rinnovo del contratto, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Ieri è stata una giornata importante perché il g.m. Tiago Pinto ha incontrato per l’ennesima volta il procuratore del capitano romanista, Giampiero Pocetta, con cui sta mettendo a punto gli ultimi dettagli di un contratto complesso e oneroso per la società, il più importante nella carriera del numero 7. Ora serve l’ok definitivo di Dan e Ryan Friedkin, e poi nei prossimi giorni (forse ore) Pellegrini firmerà il rinnovo fino al 2026. C’è l’accordo sull’ingaggio: circa 4 milioni di euro netti a stagione. Manca ancora qualche dettaglio sui diritti d’immagine. L’operazione però non è a rischio, per la gioia di José Mourinho che da tempo si è sbilancio sull’argomento.