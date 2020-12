Pellegrini: “Non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, punto a vincerne dieci”

Lorenzo Pellegrini è uno di quelli che parla a bassa voce ma dice cose sensate. Intervistato da Luca Valdiserri per il Corriere della Sera, il numero 7 giallorosso ha analizzato il momento della Roma, tornando anche sulle critiche delle ultime settimane.

Domani c’è Atalanta-Roma. Al 90′ sapremo cosa è veramente la Roma?

C’è una cosa che infastidisce: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un’altra parte. Io non voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne voglio vincere dieci. Farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità: vorrei vincere anche quando gioco con mia figlia.

A Roma, come dimostra Daniele De Rossi, si rischia di fare una gran carriera ma di non vincere mai lo scudetto. E’ pronto al sacrificio?

A parte che ha conquistato un Mondiale, che poco non mi sembra… Daniele non ha vinto, ma ha sempre giocato per vincere. Non conosco persone più competitive di lui. Non ha fatto una scelta di comodo, ci ha provato, qui aveva il cuore. Vincere a Roma, per un romano e romanista, è un’emozione unica.

Recentemente ha avuto uno scontro sui social con i tifosi, che l’hanno criticata…

Tutti i calciatori leggono le pagelle dei giornali e guardano i commenti social. Io sono un rosicone, ma anche un autocritico. Non me la prendo fino a quando non mi toccano la famiglia. Ho sbagliato a rispondere in quel modo, però questo non lo sopporto e non faccio sconti. Possono pensare di conoscermi come calciatore, ma non mi conoscono come uomo. Per me la famiglia è tutto. Sono fiero di sapere che mia moglie è parte attiva di tante iniziative benefiche della Roma

Pallotta non c’era mai e Friedkin sempre. Serve il padrone che guarda?

Con Pallotta avevo un bel rapporto, ma fa piacere vedere la proprietà presente.