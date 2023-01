Pellegrini in campo dal primo minuto al “Maradona”

Lorenzo Pellegrini sta meglio e contro il Napoli vuole esserci, scrive Emanuele Zotti su Il Corriere della Sera. Dopo aver saltato la trasferta vittoriosa contro lo Spezia per i postumi di una botta alla coscia rimediata in Coppa Italia, al Maradona il capitano giallorosso tornerà in campo dal primo minuto per cercare di aiutare la Roma ad uscire indenne dal big match con gli uomini di Spalletti. Senza Celik, invece, Zalewski è destinato a migrare sulla fascia destra. Lo spostamento del polacco libera un posto per la corsia opposta e apre il ballottaggio tra El Shaarawy e Spinazzola: il Faraone sta attraversando un buon momento, ma le quotazioni del numero 37 sembrano in rialzo. Dopo un girone d’andata giocato ad intermittenza, Spinazzola vuole tornare ad essere l’arma in più su cui Mourinho non ha mai potuto contare. In ballo c’è anche il futuro, visto che il suo contratto scadrà nel 2024 e, per ora, le trattative per il rinnovo non sono iniziate.