Pellegrini e la Roma gli appelli finali per non dirsi addio

Lorenzo Pellegrini e la Roma, un capitolo che rischia di chiudersi tra pochi giorni. Il capitano giallorosso si appresta a vivere quelle che potrebbero essere le ultime 3 partite con la maglia della sua vita, a cominciare dalla sfida Champions di lunedì a Bergamo contro l'Atalanta. Una stagione complicata, mai all'altezza delle aspettative, segnata molto più da ombre che da luci, con il gol nel derby d'andata contro la Lazio come unico, isolato squillo in mezzo a tante difficoltà. Prima con De Rossi - scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera - poi con Juric e infine con Ranieri, Pellegrini non ha mai trovato continuità, né sul piano fisico né su quello delle prestazioni I fischi dell'Olimpico sono diventati una colonna sonora abituale, e la fascia al braccio, da simbolo di appartenenza, si è trasformata in un fardello. Ranieri, però, ha dimostrato di credere ancora in lui, e lo ha riscoperto titolare (ma sempre sostituito) contro Lazio, Inter e Fiorentina. Un paradosso, se si pensa a quanto poco Pellegrini fosse riuscito ad incidere nei mesi precedenti. Il futuro è tutto da scrivere. "Se restera? Dipende tutto da lui", ha ammesso Ranieri.