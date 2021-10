Pellegrini e Bartoli per la campagna vaccinale

I tifosi che aderiranno riceveranno un codice promozionale che darà diritto a uno sconto per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodø Glimt di Conference League

“Su le maniche“.È questo il nome della nuova iniziativa della Roma a sostegno della campagna vaccinale, in collaborazione con la Regione Lazio. Lorenzo Pellegrini ed Elisa Bartoli, capitani della formazione maschile e femminile, sono i testimonial della campagna, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. I tifosi che aderiranno riceveranno un codice promozionale che darà diritto a uno sconto per l’acquisto di un biglietto di Roma-Bodø Glimt di Conference League di giovedì 4 novembre. La campagna sarà itinerante e la prima tappa, organizzata con il contributo del Roma Club Testaccio, ci sarà oggi: il camper della Regione Lazio stazionerà davanti al sagrato della chiesa in piazza Santa Maria Liberatrice dalle 10 alle 18.30. Le équipes sanitarie della ASL Roma 1 somministreranno il vaccino Moderna (senza prenotazione) ai cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria, che riceveranno anche gadget della Roma prodotti per l’iniziativa.