Pellegrini e Abraham dopo la Roma si prendono anche la Nazionale

Roberto Mancini chiama il capitano giallorosso, Southgate ritrova il centravanti ex Chelsea dopo un anno

Lorenzo Pellegrini si è praticamente legato a vita alla Roma, con un contratto fino al 30 giugno 2026 dal quale è stata tolta anche la clausola di rescissione. Tammy Abraham ha ascoltato José Mourinho e in estate ha accettato le offerte della Roma abbandonando il Chelsea e la Premier League. Risultato: Pellegrini è, per rendimento, il miglior centrocampista offensivo d’Europa. Come riporta Luca Valdisseri su Il Corriere della Sera, in questo momento il capitano giallorosso è uno dei giocatori più in forma di tutto il campionato e sarebbe una grande sorpresa se Roberto Mancini, dopo averlo convocato, non trovasse per lui un ruolo da primattore nelle partite di Nations League. Abraham è stato invece scelto dal CT inglese Gareth Southgate. Con il tweet “Congratulazioni Tammy" la Roma ha ufficializzato il ritorno del centravanti nella nazionale dove mancava dal novembre del 2020. Southgate lo ha convocato per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Andorra (9 ottobre) e Ungheria (12 ottobre). La convocazione del centravanti inglese è anche un bel biglietto da visita che la Roma potrà mostrare nelle prossime sessioni di calciomercato: questa è una piazza ambiziosa per calciatori ambiziosi che qui possono essere valorizzati.