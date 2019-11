Pellegrini, cuore Roma: “Passiamo il turno, ora conta solo questo”

Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo possono essere il futuro della Roma, almeno questo è ciò che sperano i tifosi giallorossi. Adesso, come riporta Il Corriere della Sera, devono essere il presente e pensare alla partita contro il Basaksehir: “Sarà un piccolo obiettivo passare questo turno“. La classifica si è complicata per gli errori arbitrali e per andare avanti in Europa League bisogna come minimo pareggiare stasera e poi battere il Wolfsberger. Pellegrini ha già dimostrato quanto tiene alla maglia, alla domanda se lui e Zaniolo si legheranno per sempre alla Roma risponde: “É un discorso particolare, siamo due giovani che non pensano troppo a quello che sarà. Mi concentro su quanto faccio adesso per farlo bene. Se sarà così, e penso di parlare anche a nome di Nicolò, ne saremmo onorati“. Per Fonseca Lorenzo può giocare sempre: “A livello fisico mi sento molto bene, ho lavorato molto per non dover aspettare altro tempo per essere al 100%. Sono molto contento di essere riuscito a giocare 70 minuti già domenica, è stata una piccola vittoria. Ho una gran voglia di fare bene, sono molto ambizioso e spero sia un anno importante per me“. Tanti assist e pochi gol in questa stagione: “Per me l’assist è come fare un gol, ma vorrei segnare di più perché l’emozione di un gol è un’altra cosa“.