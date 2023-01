Pellegrini c’è, la Roma non pensa al pericolo giallo

Senza Zaniolo, rimasto a Roma dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura con la squadra, ma con Pellegrini, partito con i compagni nonostante non sia al meglio della condizione. Il capitano stringerà i denti, come ha fatto spesso fino ad oggi, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera. Non dovrebbero esserci quindi dubbi nella formazione che Mourinho manderà in campo oggi pomeriggio contro lo Spezia. Una gara che, dopo la penalizzazione della Juventus e in virtù degli scontri diretti che coinvolgono l'Atalanta contro i bianconeri e la Lazio che ospiterà il Milan, assume un significato ancora più importante per la corsa alla Champions League dei giallorossi. Il tecnico portoghese non farà troppi calcoli in vista del match contro il Napoli della prossima settimana: la gara da vincere ad ogni costo è proprio quella contro lo Spezia. Dovrebbero giocare tutti i diffidati, in dubbio il modulo: se fosse confermato il centrocampo con Pellegrini abbassato sulla linea di Cristante e con Bove, sarà 3-5-2. Se invece il capitano giallorosso dovesse giocare più avanzato, al fianco di Dybala, sarebbe un ritorno al 3-4-2-1. Davanti ci sarà Abraham. L'attaccante inglese, autore di due assist per Dybala contro la Fiorentina, in questa stagione ha fatto gol (5) solamente in trasferta, ma quando Tammy ha segnato, la Roma ha ottenuto due vittorie e tre pareggi. In difesa rientra Ibanez, assente per squalifica contro la Fiorentina, mentre sugli esterni toccherà a Celik e Zalewski.