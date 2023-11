Pellegrini al lavoro per tornare con l’Udinese

Il caitano ieri a Trigoria per lavorare con i pochi rimasti e con un gruppo di giovani

Mentre i suoi compagni sono impegnati con le rispettive nazionali, Lorenzo Pellegrini si trova a Trigoria per lavorare con i pochi rimasti e con un gruppo di giovani, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Obiettivo: recuperare la forma migliore in vista della ripresa del campionato, domenica 26, alle 18, in casa contro l’Udinese-