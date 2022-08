Pellegrini, 4 punti di sutura. Distorsione per Zalewski

Dopo l’amichevole vinta in Israele col Tottenham , Mourinho ha concesso la domenica di riposo alla squadra, che riprenderà ad allenarsi lunedì (ore 17) al Fulvio Bernardini scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Da verificare le condizioni dei due calciatori usciti malconci dal match contro la formazione allenata da Conte : Pellegrini e Zalewski .

Il capitano, colpito da una gomitata di Emerson Royal, se l’è "cavata" con quattro punti di sutura al volto e non dovrebbe avere problemi a scendere in campo con il resto dei compagni. Zalewski, invece, è uscito dal campo dopo un’ora di gioco per un "trauma distorsivo alla caviglia destra". L’esterno è rimasto a riposo e solo oggi lo staff medico deciderà se sottoporlo ad ulteriori esami: dipenderà dal dolore e, eventualmente, dal gonfiore della caviglia.