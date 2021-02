Pedro: “Sono contento della scelta”

L’ultima volta in campo si è visto il 19 gennaio, ma oggi Pedro tornerà nella lista dei convocati per la gara di domani (ore 12.30, arbitra Giacomelli) contro l’Udinese, a cui un girone fa segnò il suo primo gol con la maglia della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

“Avevo voglia – le sue parole a Roma Tv – di provare un campionato diverso, di giocare in un altro paese, conoscere un’altra cultura e imparare una nuova lingua. Sono contento della scelta: avevo parlato anche con l’allenatore, avevo molta voglia di far parte di una squadra vincente e fare qualcosa di importante con questa maglia. Poi a Roma non si vince da un po’, spero che con i miei compagni potremo competere per vincere qualche titolo, sarebbe positivo per il club“.