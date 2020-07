Pedro in arrivo, cerca casa vicino Trigoria

Non c’è ancora l’ufficialità, e non potrebbe essere diversamente, ma Pedro si sente già un calciatore della Roma, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera.

L’attaccante spagnolo sarà il primo acquisto per la prossima stagione e nel Chelsea in questo periodo non trova spazio, così ha già cominciato a pensare alla sua vita nella Capitale. Nei giorni scorsi la sua fidanzata è venuta a Roma a fare un sopralluogo per scegliere una villa non troppo lontano da Trigoria.

È finita, invece, l’avventura di William Bianda: il difensore francese classe 2000, preso da Monchi nel 2018 dal Lens per 5 milioni (più 6 di bonus), andrà in prestito con diritto di riscatto alla squadra belga dello Zulte Waregem.