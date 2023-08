Paulo il fragile, unico antidoto al “mal di gol”

L'argentino, Tolosa lo testimonia, non ti garantisce la presenza in tutte le partite della stagione

Mancano meno di due settimane all’inizio della nuova Serie A e la Roma non ha ancora inserito nella propria rosa un nuovo attaccante centrale. Uno che abbia confidenza con il gol, chi sia garanzia di rendimento. Tentativi per questo, trattativa per quell'altro ma di ufficiale nulla. Se non la conferma, arrivata puntuale dalla Francia, che il “mal di gol” continua a essere una malattia pesante. E che, ieri come oggi, ha una sola medicina efficace: Paulo Dybala.