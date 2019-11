Pau Lopez: “Roma, la mia svolta”

Il premio al buon inizio di stagione con la maglia della Roma lo raccoglierà stasera nella gara che la Spagna, già qualificata per Euro 2020, giocherà contro Malta o al più tardi in quella di lunedì prossimo contro la Romania. Tra i pali delle Furie Rosse ci sarà infatti Pau Lopez, portiere che la società giallorossa, su espressa richiesta dell’allenatore Paulo Fonseca, la scorsa estate ha preso dal Betis Siviglia pagandolo 23 milioni di euro, più la rinuncia alla metà del cartellino dell’attaccante Tony Sanabria, valutato complessivamente 15 milioni, scrive Piacentini su Il Corriere della Sera.

Una cifra considerevole, che la Roma ha raggiunto anche grazie all’aiuto del portiere, che ha rinunciato ad una parte del suo ingaggio per vestirsi di giallorosso. Una scelta che oggi rivendica con orgoglio. “L’ho fatto – le sue parole ad As – perché volevo andare in Italia e ho capito che era la cosa migliore per la mia carriera, lo fanno anche altri giocatori e magari non si viene a sapere”.

L’esperienza italiana lo sta facendo crescere. “Ho giocato in Premier, Liga e ora in Serie A e ognuno di questi campionati ha delle qualità ben distinte: La Liga negli ultimi anni sta diventando più equilibrata e questo è un bene per il pubblico. In Italia ci sono molte squadre competitive e in Premier il livello è altissimo”.