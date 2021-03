Pau Lopez onesto: “Abbiamo meritato di perdere”

Anche ieri Pau Lopez ha provato a tenere in corsa la Roma, con una bella parata all’inizio del secondo tempo, ma non è bastato per evitare la sconfitta. Il portiere spagnolo, a fine partita, non ha cercato alibi. “Abbiamo meritato di perdere – le sue parole – dobbiamo chiedere scusa. Sinceramente non siamo stati quelli delle ultime partite, è difficile trovare qualcosa di positivo perché le sensazioni non sono buone: sapevamo che erano tre punti importanti per noi perché in lotta per il quarto posto ci sono molte squadre, non possiamo perdere così” come riporta il Corriere della Sera.

L’altra brutta notizia arriva da Mkhitaryan, che ieri mattina si è sottoposto ad una risonanza che ha evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado al polpaccio destro: resterà fuori un mese.