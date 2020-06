Pau Lopez migliora: forse recupera per la Samp

L’ultimo weekend di libertà, prima del tour de force che li vedrà impegnati fino ad agosto inoltrato. Paulo Fonseca, con moglie e figlio, si è concesso due giorni di relax in Sardegna, capitan Edin Dzeko era a Forte dei Marmi, mentre Nuno Romano è andato sulla costiera amalfitana, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Scelta in controtendenza per Perotti che invece ha preferito la piscina di casa, Under ha preferito le bellezze della Capitale come Piazza di Spagna e Lorenzo Pellegrini ha trascorso una giornata in famiglia al lago di Castel Gandolfo. Oggi torneranno tutti a lavorare a Trigoria, compreso Nicolò Zaniolo che dopo l’operazione al naso ricomincerà a correre con il gruppo. Migliora anche Pau Lopez: le possibilità di vederlo in campo contro la Sampdoria aumentano.