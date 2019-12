Pastore out, Dzeko influenzato e Kluivert resta in forte dubbio

Pastore è out, Kluivert in dubbio e Dzeko ha la febbre. Il ritorno in campo della Roma, dopo il giorno di riposo, non è stato dei migliori per Paulo Fonseca, che dovrà aspettare qualche ora per sapere su chi potrà contare in vista del match di venerdì sera a Milano contro l’Inter, scrive il Corriere della Sera.

Sente ancora troppo dolore Javier Pastore, sicuro assente, mentre Edin Dzeko è alle prese con una sindrome influenzale. Oggi, fanno sapere da Trigoria, dovrebbe tornare ad allenarsi: la sua presenza non sembra in dubbio.