Parola di Dzeko: “I punti ci servono più dei miei gol”

“Spero di segnare alla Juventus, ma ora abbiamo più bisogno di punti che di un mio gol. Ne ho fatti tanti, ne potevo fare di più, spero di farne molti altri in futuro”. Parla da capitano, Edin Dzeko, ospite a Firenze dell’evento Pitti Uomo. La sconfitta contro il Torino ha lasciato il segno, ma la Roma è in cerca di rivincite e proverà a farlo domenica contro la Juve. “Con il Torino non siamo stati al nostro livello, nessuno di noi lo è stato, ma ultimamente abbiamo fatto grandi cose, come la vittoria a Firenze. Siamo tristi, ma non dobbiamo piangere. Abbiamo una grande partita contro i campioni di Italia” si legge su Il Corriere della Sera. Nessun rimpianto per il passaggio all’Inter sfumato: “E’ in alto con merito, lo abbiamo visto anche con il Napoli, ma non ci penso”.