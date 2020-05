Pallotta non si tira indietro: al club servono 50 milioni

La pubblicazione della trimestrale relativa al 31 marzo, che ha certificato il peggioramento dei conti della Roma, non ha di certo colto alla sprovvista il management giallorosso. Anzi, nelle ore che hanno preceduto la pubblicazione del documento, tra Roma e gli Stati Uniti si sono pianificate delle strategie di contenimento della crisi, con una certezza: James Pallotta non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro, scrive Gianluca Piacentini sul “Corriere della Sera”. Questo non significa che la Roma non sia più in vendita, ma che non si può rimanere immobili ad aspettare che si sblocchi lo stallo in cui è piombata la trattativa per la cessione a Dan Friedkin, che non ha più intenzione di pagare gli oltre 700 milioni di euro. La palla, quindi, è tornata nelle mani di Pallotta che entro il 31 dicembre dovrà farsi carico della ricapitalizzazione di circa 50 milioni di euro.