Pallotta aspetterà Friedkin fino a settembre

La situazione di immensa incertezza sul calcio italiano e mondiale ha logicamente fermato la trattativa per la cessione della Roma, come riporta il Corriere della Sera. Ma non l’ha fatta naufragare.

James Pallotta sarebbe disposto ad aspettare Dan Friedkin fino a settembre, quando si saprà se il campionato e le Coppe saranno ripartite e come. Non ci vuole un esperto in finanza per capire che i valori di tutti i club calcistici subiranno un cambiamento. Al ribasso.

Sarà Pallotta a veder assottigliarsi la quota del guadagno dalla cessione, che quando il business sembrava ormai concluso era stato quantificato in circa 80 milioni. Ma in questo momento è difficile fare cifre precise.