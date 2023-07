Origi verso il West Ham può sbloccare Scamacca

Pinto dovrà trovare l’accordo con gli inglesi per il trasferimento in prestito oneroso e diritto di riscatto

Un aiuto al mercato della Roma potrebbe arrivare, a sorpresa, dal Milan, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il West Ham, infatti, è sempre alla ricerca di un attaccante: Broja del Chelsea è il preferito del tecnico Moyes, ma la sua cessione sta vivendo un momento di stallo, anche a causa delle richieste dei "Blues". Per questo gli "Hammers" hanno ripiegato su Origi, attaccante in esubero in casa rossonera e in lista di partenza. Il trasferimento a Londra del belga, che in Premier ha fatto benissimo quando vestiva la maglia del Liverpool, rappresenterebbe un ulteriore passo di Gianluca Scamacca verso la Capitale.