Oriana Sabatini, la fidanzata di Dybala che fa la cantante: “È il mio primo giudice”

Figlia di (Catherine Fulop, in Argentina una diva), nipote di (Gabriela Sabatini, l’ex tennista argentina) e, da qualche anno, anche fidanzata di (Paulo Dybala, calciatore della Roma). Eppure Oriana Sabatini non è tra chi sostiene che emergere sia più complicato se sei figlio d’arte (o nipote o fidanzato). "Sono molto orgogliosa della mia famiglia e delle carriere di chi ne fa parte, per questo non mi è mai pesato avere una mamma famosa, una zia famosa e adesso anche un fidanzato famoso", spiega lei a 'Il Corriere della Sera'. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Potrebbe mai fare come Shakira, che ha raccontato nelle sue canzoni qualcosa di tanto personale come un tradimento? "Mi auguro di no, perché vorrebbe dire che le cose non sono andate bene con Paulo. Ma in generale si, potrei farlo anche io, forse non arrivando ad espormi proprio così tanto. Ma in generale sono una sua fan da quando ero piccola, mi piace molto e amo ogni sua canzone: avevo i suoi cd e copiavo come ballava".

Potrebbe mai cantare in italiano? "Il mio cognome è italiano, le mie origini lo sono in parte, quindi mi piacerebbe tanto cantante in italiano. Sto facendo dei corsi, ma avete una melodia nel parlare che ancora non mi appartiene purtroppo. Non c’è stato un momento in cui mi sono detta: ok, mi trasferisco in Italia. Solo a un certo punto, dopo sei mesi passati a Torino (allora Dybala giocava nella Juve), mi sono resa conto che, di fatto, stavo vivendo qui. Oggi mi sento una cittadina italiana anche se mi fa abbastanza impressione, non lo avrei immaginato, ma ora sento questo Paese come casa".

Le piacerebbe cantare a Sanremo? "Ora che ho capito cosa rappresenta e quanto è importante certo, sarebbe un sogno, anche se forse un po’ troppo pretenzioso al momento. Ma del resto i sogni vanno fatti in grande, no?"

Il suo fidanzato le dà dei consigli sulla sua musica? "È sempre molto schietto: non è una persona di molte parole ma mi fa delle recensioni oneste. Lo apprezzo per questo e tengo in considerazione quello che dice: non mi fa mai sconti e, amando la musica, è anche competente. Quindi ascolto i suoi consigli e so che se una canzone gli piace, gli piace davvero".