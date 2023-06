Ora tocca agli esuberi

Dopo i giovani tocca agli esuberi. A nove giorni dalla fatidica data del 30 giugno, entro la quale la Roma ha la necessità di generare plusvalenze per 30 milioni, il lavoro di Pinto sulle uscite è tutt'altro che concluso, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Volpato e Missori sono sempre più vicini a vestire la maglia del Sassuolo per una cifra sommaria che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni. Anche se i giallorossi continuano a spingere per far salire la valutazione dell'attaccante. Ma il bello viene ora per il generai manager portoghese. Se le cessioni dei giovani porteranno circa una ventina scarsa di milioni, ne servono ancora dieci per arrivare all'obiettivo. E i prossimi a dover lasciare necessariamente la Capitale sono i calciatori rientrati dai prestiti. Reynolds e Carles Perez hanno convinto in pieno rispettivamente Westerlo e Celta Vigo, ma con entrambi i club ci sono problemi sulla valutazione dei cartellini. Per quanto riguarda lo statunitense i giallorossi chiedono la cifra fissata per il diritto di riscatto (7 milioni) ma il belga sono arrivati ad offrire circa 4.5. Nonostante la forte volontà del laterale di restare al Westerlo, al momento sembra complicato chiudere l'affare entro fine mese. Nel frattempo sull'ex Dallas è piombato il West Ham, che ha parlato con il calciatore e l'entourage e ora sta preparando un'offerta da presentare a Trigoria. Provare ad instaurare buoni rapporti con gli «Hammers» potrebbe convenire ancheala Roma, nell'ottica della trattativa per portare Scamacca in giallorosso. Gli inglesi, in ogni caso, devono perlomeno avvicinarsi alla valutazione di Pinto per provare a portare a Londra il classe 2001.