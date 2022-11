Ora 12 giorni di vacanza, poi a dicembre in Portogallo

Ritiro in Algarve dove i giallorossi dovrebbero disputare un'amichevole col Cadice

La Roma ha salutato il Giappone e fatto ritorno in Italia. I giallorossi, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera, già oggi saranno nella Capitale, ma non si rimetteranno subito al lavoro : Mourinho infatti ha concesso alla squadra 12 giorni di riposo .

I calciatori, quindi, andranno in vacanza prima della partenza per il Portogallo, in Algarve, dove svolgeranno un ritiro di una settimana, dal 15 al 22 dicembre, e dove dovrebbero disputare un'amichevole col Cadice.