Oliveira: “Non mi sento in prestito, sono qui per rimanere”

L’impressione lasciata da Sergio Oliveira nella conferenza stampa di presentazione, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, è quella di un giocatore maturo e disponibile. Un calciatore “già fatto” come vuole José Mourinho. Un uomo di personalità senza essere troppo ingombrante: “Ho 29 anni e ho già dimostrato il mio valore nel calcio. Arrivo in un età matura in cui sento la responsabilità di aiutare il club dentro e fuori dal campo. La Roma ha grandi calciatori e io mi sento uno in più, con il compito di aiutare. Dobbiamo crescere tutti insieme per raggiungere gli obiettivi che questo club merita“. Oliveira lascia una “grande” come il Porto. La sua migliore stagione con i Dragoes è stata sicuramente quella passata, con 13 gol in 32 presenze di campionato e l’inserimento tra i 23 giocatori nella squadra dell’anno della Uefa Champions League. Quest’anno è andata peggio, con 13 presenze (ma solo 2 da titolare) in campionato, 2 gol e la “retrocessione” dalla Champions all’Europa League: “Sono qui perché sono un calciatore a cui piacciono le sfide. Sono molto grato al Porto per avermi fatto arrivare a questo livello. Dopo cinque anni insieme avevo voglia di una nuova esperienza. Non ho paura di arrivare a Roma in prestito, sono qui per dimostrare il mio valore. Voglio restare a Roma a lungo e il modo migliore è dimostrarlo vincendo le partite”. Ha incontrato la Roma in amichevole, quest’estate, e si era già portato avanti con il lavoro: “È stata una partita un po’ più dura delle solite amichevoli. Ho seguito la Roma per Pinto e Mourinho, ho stretto un rapporto con Pellegrini. La Roma può raggiungere grandi obiettivi, ma bisogna concentrarsi una partita alla volta, a partire da domenica, senza troppe pressioni esterne. Seguivo già la Roma, con il passare del tempo mi sentirò sempre più mio agio". Compresi rigori e calci di punizione, di cui è uno specialista.