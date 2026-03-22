Olimpico, l’amico tradito

Sogno. Miraggio, Illusione. Obiettivo. Speranza. Si può scegliere di accostare il sostantivo che si vuole, alla Champions League. In fondo vanno bene tutti, pure se apparentemente in contraddizione. Ma una contraddizione perenne, del resto, è questa stagione della Roma. Può essere un bivio, ina partita in casa con il Lecce? La risposta è sì. Perché se un senso ce l'ha ancora, questo 2025-26, dipende dai tre punti di oggi. Se arrivano, c'è ancora vita sul pianeta Trigoria. Altrimenti, le otto partite successive diventano le prove generali della prossima stagione, come quando a Pasqua vai a testare la cabina dello stabilimento al mare aspettando l'estate. E invece giusto ieri è appena iniziata la primavera. La Roma di oggi - scrive Davide Stoppini su 'Il Corriere della Sera' - ha un paio di compiti da assolvere. Il primo: fare pace con lo stadio Olimpico, con i propri tifosi, quelli che carichi di delusione alla fine della partita con il Bologna hanno fischiato i giocatori.